Лишь один хоккеист в истории «Ванкувера» быстрее Кузьменко набирал 40 очков за клуб

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Россиянин довёл количество своих очков в лиге до 40 (18+22) за 44 матча. Быстрее Кузьменко 40 баллов за «Ванкувер» в своём дебютном сезоне в НХЛ набирал лишь шведский нападающий Элиас Петтерссон, который уложился в 37 матчей. 44 матча понадобилось Броку Бёзеру, 48 — Ивану Глинке, 49 — Павлу Буре и Диксону Уорду, 54 — Тревору Линдену.

Напомним, недавно «Ванкувер» сообщил, что начал переговоры с Кузьменко о новом контракте. Текущее соглашение россиянина истекает по окончании этого сезона.

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