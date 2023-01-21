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Аликин обошёл Метсолу и вышел на первое место по количеству побед в истории «Амура» в КХЛ

Аликин обошёл Метсолу и вышел на первое место по количеству побед в истории «Амура» в КХЛ
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в дальневосточном дерби одержали хабаровчане со счётом 1:0.

Вратарь «Амура» Евгений Аликин отразил все 40 бросков по воротам и одержал 65-ю победу в составе хабаровского клуба. Голкипер вышел на первое место в истории «Амура» в КХЛ по количеству побед, обойдя Юху Метсолу (64), сообщает пресс-служба лиги.

Аликин оформил свой пятый шат-аут в текущем сезоне и разделил первое место в КХЛ по этому показателю с голкиперами Константином Волковым («Динамо» Москва) и Иваном Бочаровым («Локомотив»).

Отметим, что интерес к Аликину по ходу сезона активно проявляли топ-клубы КХЛ, самым активным из которых был «Авангард». Руководство хабаровского клуба отказалось обменивать вратаря.

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