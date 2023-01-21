Защитник «Авангарда» — о плотности команд в таблице КХЛ: никогда такого не было

Защитник «Авангарда» Антон Белов вспомнил тяжёлый старт сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в исполнении омской команды и отметил плотность команд в таблице Восточной конференции.
«Не было возможности потренироваться, потому что игры через день. Тяжёлый сентябрь – у тренерского штаба стояла задача, наверное, давать восстанавливаться. Хотя, наверное, были моменты, которые нужно было отточить на тренировке. Потом домой вернулись и руководство решило, что нужно сменить главного тренера. Дома и болельщики помогли, и на эмоциях первые матчи, поверили, что выигрывать можем и умеем.
Сегодня мы там, где мы есть. Посмотрите, Восток – очень сложный, до седьмого места у всех шансы есть. По-моему, никогда в КХЛ такого не было. Может быть, из-за снижения потолка это или введения двухочковой системы за победу. Я помню, несколько лет назад в ноябре всё ясно было, кто выходит в плей-офф. Посмотрим, что будет дальше. Лига делает конкурентоспособный чемпионат», — цитирует Белова Metaratings.
Первую и последнюю команду Восточной конференции КХЛ разделяют лишь 20 очков. Для сравнения, эта разница в таблице Западной конференции составляет 65 очков. «Авангард» занимает четвёртое место на Востоке.
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