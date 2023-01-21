На сегодняшний матч московского «Динамо» с ЦСКА проданы все билеты
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Сегодня, 21 января, в Москве на арене «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Динамо» и ЦСКА. Как сообщает пресс-служба «Динамо», все билеты на матч проданы. В связи с ожидаемым аншлагом клуб просит зрителей заранее прибыть на стадион. Матч начнётся в 17:00 мск.
Это будет четвёртый из шести матчей между этими командами в текущем сезоне КХЛ. Пока счёт в сезонной серии 2-1 в пользу армейцев. Оба клуба подошли к сегодняшнему матчу с сериями из трёх побед.
ЦСКА после 51 матча в текущем сезоне занимает вторую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» после 53 встреч расположилось на пятом месте в той же конференции.
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