Шведский форвард московского «Динамо» Лилья выбыл практически до конца регулярки

Нападающий Якоб Лилья внесён в список травмированных московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отмечается, что приблизительный срок возвращения 29-летнего шведского форварда в строй — середина февраля. Таким образом, Лилья выбыл практически до конца регулярного чемпионата. Последние пять матчей «Динамо» проведёт в срок с 16 по 26 февраля.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги шведский нападающий принял участие в 44 встречах, в которых забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач, суммарно записав на свой счёт 22 очка при общем показателе полезности «+9». «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, отставая от лидирующего СКА на 16 очков (70 против 86).