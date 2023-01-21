«Автомобилист» дома проиграл «Барысу, потерпев 12-е поражение в 14 матчах

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1).
На второй минуте Антон Сагадеев с передачи Ивана Мищенко вывел астанинцев вперёд. Через 85 секунд нападающий оформил дубль. На 18-й минуте Сергей Широков в большинстве отыграл один гол. На 23-й минуте Егор Петухов восстановил преимущество гостей в две шайбы, забросив в меньшинстве. На 27-й минуте Дмитрий Шевченко с передачи Егора Шалапова забил четвёртый гол в ворота хозяев. На 35-й минуте Олег Ли сократил отставание, но в конце периода Джереми Бракко вновь поразил ворота «Автомобилиста». На 45-й минуте Стефан Да Коста в третий раз поразил ворота «Барыса».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 23 января в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» 25 января примет московское «Динамо».
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