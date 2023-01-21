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«Автомобилист» дома проиграл «Барысу, потерпев 12-е поражение в 14 матчах

«Автомобилист» дома проиграл «Барысу, потерпев 12-е поражение в 14 матчах
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 5
Барыс
Астана
0:1 Сагадеев (Мищенко) – 01:16 (5x5)   0:2 Сагадеев (Борисевич, Бекетаев) – 02:41 (5x4)   1:2 Широков (Да Коста, Эберт) – 17:20 (4x3)   1:3 Петухов – 22:11 (4x5)   1:4 Шевченко (Шалапов) – 26:10 (5x5)   2:4 Ли (Блэкер, Белоусов) – 34:15 (5x5)   2:5 Бракко (Луис, Грант) – 39:06 (5x4)   3:5 Да Коста (Широков, Эберт) – 44:54 (5x5)

На второй минуте Антон Сагадеев с передачи Ивана Мищенко вывел астанинцев вперёд. Через 85 секунд нападающий оформил дубль. На 18-й минуте Сергей Широков в большинстве отыграл один гол. На 23-й минуте Егор Петухов восстановил преимущество гостей в две шайбы, забросив в меньшинстве. На 27-й минуте Дмитрий Шевченко с передачи Егора Шалапова забил четвёртый гол в ворота хозяев. На 35-й минуте Олег Ли сократил отставание, но в конце периода Джереми Бракко вновь поразил ворота «Автомобилиста». На 45-й минуте Стефан Да Коста в третий раз поразил ворота «Барыса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 23 января в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» 25 января примет московское «Динамо».

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