Форвард «Автомобилиста» Широков — пятый активный игрок с 900+ матчами в чемпионатах России

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков провёл 900-й матч в чемпионатах России, сообщается в официальном телеграм-канале КХЛ. Это произошло во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом».

Широков стал пятым действующим игроком, которому покорилась эта юбилейная отметка. Больше матчей сыграли только Данис Зарипов (1323), Евгений Бирюков (1097), Григорий Панин (978) и Евгений Кетов (933).

Отметим, что в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 32 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 29 очков.

Напомним, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1).