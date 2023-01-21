Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение в матче с «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:5).

«Плохое начало, пропустили первым же броском. Решили брать запрос, но нам объяснили, что контакт был после того, как шайба пересекла линию. Это меньшинство, не очень правильно сыгранное, повлияло; индивидуальные ошибки, удаления в зоне атаки.



Почему команда вышла словно сонной? Ребята готовились, прилетели после «Динамо», но должны были быть готовыми. Слишком часто входили через вброс? Да, после второго периода говорил ребятам, что должны за счёт индивидуальных действий входить в зону.



Хотели ли сыграть «шесть на четыре» при удалении в концовке? Была такая мысль, но у нас хорошая спецбригада, которая хорошо разыгрывает. Надеялись, что они забьют, а потом появится шанс. Итоги сезонной серии с «Барысом»? Системная команда, сегодня где-то не взломали оборону в зоне, хотя были моменты — Да Коста попал в перекладину, не реализовали два выхода «три в одного», ну и индивидуальные ошибки. Ключевой момент матча? Сами «привезли» себе третий гол, и эти выходы надо реализовывать, не получилось.



Когда вернётся Мэйсек? Надеюсь, что и он, и Валк сыграют с «Динамо», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.