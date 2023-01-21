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Главный тренер «Барыса» объяснил, благодаря чему команда обыграла «Автомобилист»

Главный тренер «Барыса» объяснил, благодаря чему команда обыграла «Автомобилист»
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:3).

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать нас. По игре повлияли первые две шайбы в самом начале, ребята раскрепостились, играли интересно в атаке, где были какие-то ошибки. За счёт самоотверженности и игры вратаря эти недочёты убирали, поэтому удалось нам весь матч держать темп, важная для нас победа.

Как играли, чтобы снова не упустить «+2» в Екатеринбурге? Мы не делали акцент на этом, просили, чтобы ребята не удерживали счёт, а играли больше в зоне соперника, чтобы делали меньше ошибок.

Решили ли исход матча видеотренеры? Можно и так сказать, это важный аспект хоккея теперь при наличии такой техники. Засчитай четвёртый гол, там ещё много времени оставалось», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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