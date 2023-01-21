СКА крупно обыграл «Торпедо», забросив нижегородцам шесть шайб

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (4:0, 0:0, 2:2).
На седьмой минуте Дмитрий Яшкин вывел армейцев вперёд. На 16-й минуте Андрей Алтыбармакян с передачи Марата Хуснутдинова удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте Михаил Воробьёв забросил третью шайбу СКА. За 33 секунды до завершения первого периода Никита Гусев реализовал буллит — 4:0. На 42-й минуте Владислав Фирстов «распечатал» ворота армейцев. На 48-й минуте Максим Федотов с передачи Кирилла Воронина в меньшинстве сократил отставание до двух голов. На 52-й минуте Эмиль Галимов забросил пятую шайбу, а точку в матче на 59-й минуте поставил Никита Камалов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 23 января в Нижнем Новгороде сыграет с ЦСКА. Через два дня, 25 января, СКА примет московских армейцев.
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