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СКА крупно обыграл «Торпедо», забросив нижегородцам шесть шайб

СКА крупно обыграл «Торпедо», забросив нижегородцам шесть шайб
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (4:0, 0:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Бардаков, Никишин) – 06:15 (5x5)   0:2 Алтыбармакян (Хуснутдинов) – 15:20 (5x5)   0:3 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 17:35 (5x5)   0:4 Гусев – 19:27   1:4 Фирстов (Сато, Летунов) – 41:07 (5x5)   2:4 Федотов (Воронин) – 47:53 (4x5)   2:5 Галимов (Алтыбармакян, Хуснутдинов) – 51:58 (5x5)   2:6 Камалов – 58:24 (en)

На седьмой минуте Дмитрий Яшкин вывел армейцев вперёд. На 16-й минуте Андрей Алтыбармакян с передачи Марата Хуснутдинова удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте Михаил Воробьёв забросил третью шайбу СКА. За 33 секунды до завершения первого периода Никита Гусев реализовал буллит — 4:0. На 42-й минуте Владислав Фирстов «распечатал» ворота армейцев. На 48-й минуте Максим Федотов с передачи Кирилла Воронина в меньшинстве сократил отставание до двух голов. На 52-й минуте Эмиль Галимов забросил пятую шайбу, а точку в матче на 59-й минуте поставил Никита Камалов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 23 января в Нижнем Новгороде сыграет с ЦСКА. Через два дня, 25 января, СКА примет московских армейцев.

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