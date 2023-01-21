Овечкин подписал и подарил клюшку молодому хоккеисту из Аризоны

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил клюшку 21-летнему хоккеисту команды Государственного университета Аризоны Тэдди Лагербэку. Об этом сообщил сам молодой игрок на своей странице в «Твиттере», приложив фотографии сувенира.
Отметим, что на крюке клюшки написано «Для Тэдди, с наилучшими пожеланиями!»
Фото: «твиттер» Тэдди Лагербэка
Фото: «твиттер» Тэдди Лагербэка
Отметим, что ранее Лагербэк пришёл на тренировку «Вашингтона» перед матчем с «Аризоной Койотс», прошедшим в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. Хоккеист подарил «столичным» клюшку, подписанную всеми игроками команды Государственного университета Аризоны.
Напомним, завтра, 22 января, «Вашингтон» встретится с «Вегас Голден Найтс». Матч пройдёт на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и начнётся в 6:00 мск.
- 21 января 2023
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