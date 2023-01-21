Фёдоров — об ошибках игроков ЦСКА: ребята у нас романтики, хотят найти красивые комбинации

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (1:2 Б).

«В общем и целом наша команда готова к такой быстрой игре, но есть игроки, которым надо намного лучше играть. И если они особенно входят в топ-6 форвардов, то они должны делать результат. Мы работаем с ребятами, общаемся, ищем хорошие сочетания, чтобы у нас не одно, а два-три звена делали результат. Над этим мы и работаем.

Мы не будем никого дисциплинарно наказывать, все взрослые люди. Посмотрим игру на видео, разберём и, что посчитаем нужным, покажем ребятам. Не будем забывать, что хоккей — это быстрая и эмоциональная игра, где обе команды хотят выиграть. Наши ребята — одни из них, но бывают осечки. Все мы люди, и хоккеисты тоже люди. Мы видим больше положительного, но такие моменты случаются. Сегодня чуть больше, чем в предыдущих матчах.

Ребята и сами понимают, когда с лицевой линии мы отдаём передачу в центр прям на клюшку соперника… Такие моменты мы всегда адресуем ребятам, потому что контратаки получаются очень быстрые. Это точно невынужденный пас, который не имеет никакой весомости. Но ребята у нас романтики и хотят найти красивые комбинации, что иногда не работает, вот, как сегодня.

В овертайме где-то с шайбой мы очень хорошо распорядились, но не забили и потом, наверное, хотели большего. Разыграть чисто, отдать этот красивый пас и забить гол, хотя в зоне соперника, в принципе, наша команда играет достаточно прагматично — это угроза и помеха вратарю. Но «Динамо» тоже сыграло нестандартно, очень активно, не боясь оставлять своего вратаря один на один. Получилась хорошая и боевая игра, где буллиты всё решили. Счёт по игре. Мастерство оно есть мастерство, мы не забили, а они забили», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.