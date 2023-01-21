Кудашов — о Каблукове: на ОИ все вспоминают Гусева и Капризова, а кто выиграл вбрасывание?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА.

«Насколько справедливы слова Фёдорова про то, что «Динамо» активно играло в овертайме, не боясь оставлять своего вратаря один на один? Да, это было частью стратегии. Тактически справились с игрой в овертайме, но не справились с результатом.

Оставил Уила пробивать буллит после промаха? Вы знаете, мы же каждый день видим на тренировках, кто что может. Есть у нас несколько человек, которые могут не забить один или два раза, но третий они забьют. Это касается не только Уила, а ещё ряда игроков. Иногда бывает, что думаешь — забьёт или нет. Здесь всё равно существует какая-то лотерея, но то, что у него есть мастерство на буллитах, — это однозначно.

Тревожит ли ситуация с большинством, которое снова не сработало, или объективные сложности с составом позволяют особо не волноваться? Повод для волнений есть, потому что этих ребят нет и в ближайшие матчи их не будет, хотя, может, и будут. Но не в этом дело. Другие игроки выходят на этих позициях, и они знают, что нужно делать. Мы это тренируем. Но здесь я хочу развернуть вопрос по-другому. В ЦСКА играют ребята, прошедшие Олимпиаду и чемпионаты мира, и они всегда занимаются этим делом — игрой в меньшинстве. Там как раз четыре форварда и четыре защитника, кто очень добротно умеет это делать. И всё это наложилось вдвойне, поэтому и получился такой результат.

Как удалось вывести Каблукова на личный рекорд по голам в сезоне? Здесь очень много нюансов — и игровое время, и роль в команде, и роль на поле. Это нормально. Когда игрок получает больше игрового времени и больше возможностей, он их использует. Не все, конечно, но используют. Его раньше недооценивали? Ребят, это олимпийский чемпион! Если мы копнём Олимпиаду, то всегда вспоминают Гусева и Капризова, ведь правильно? Тех, кто сравнял счёт и потом забил в овертайме. А кто выиграл вбрасывание? Кто в этот момент был на поле, когда наша сборная сравняла счёт? Там был Каблуков. Поэтому это человек, который давно оценён. Просто во всех командах есть те, кто лучше созидает, а здесь у него такая роль, что он помогает и созидать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.