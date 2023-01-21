Кудашов: серия поражений послужила уроком для «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал четвёртую победу подряд, одержанную в матче с ЦСКА.
«Удачная серия «Динамо» в последнее время? Если раскладывать по полочкам, то у нас была серия поражений, которая послужила для нас уроком. После неё мы сделали выводы и стараемся ко всем матчам относиться ответственно. Вообще, мы на каждую встречу выходим, чтобы её выиграть, а уж как получается — так получается, потому что соперник хочет то же самое. Тем более в концовке сезона, когда все за что-то бьются. У нас на Западе, кроме двух команд, все выполняют серьёзные задачи, поэтому каждая встреча как плей-офф. Мы тоже хотим и за место побороться, и чтобы команда лучше готовилась, и чтобы победный дух был. У нас много молодых ребят, для которых каждый матч — это отдельное событие. Они проявляют себя, поэтому и такой результат», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 января 2023
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