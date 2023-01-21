Илья Каблуков прокомментировал установление личного рекорда по голам в сезоне КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков высказался после матча с ЦСКА. 35-летний форвард забил гол, ставший для него шестым в сезоне, и установил личный рекорд.
«Где-то нам удачи сегодня не хватало, создавали моменты, но завершения не было. У ЦСКА именитый состав, а все матчи с ними в борьбе? Знаменитые не знаменитые, а у нас в команде все ребята бьются, все играют друг за друга, плюс это дерби, где каждый настраивается на тяжёлый матч, поэтому так всё и происходит.
Личный рекорд по голам? Спасибо партнёрам, я помогаю им, а они — мне. Мы правильно работаем, сейчас больше нацелены на атаку, чем на оборону, хотя и о ней тоже не забываем.
Большинство не идёт? Есть такие нюансы, и мы работаем и тренируем их, надеюсь, что к плей-офф всё будет хорошо», — сказал Каблуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 21 января 2023
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