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Лидер «Филадельфии» прокомментировал отказ Проворова надевать джерси в поддержку ЛГБТ

Лидер «Филадельфии» прокомментировал отказ Проворова надевать джерси в поддержку ЛГБТ
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Нападающий и лидер «Филадельфии Флайерз» Джеймс ван Римсдайк прокомментировал отказ российского одноклубника Ивана Проворова надевать специальный свитер в поддержку ЛГБТ на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

«Честно говоря, я всё понял, когда мы вышли на разминку. Я имею в виду, что не обязательно было обсуждать это коллективно перед матчем. Но, очевидно, по мере того, как это время разминки приближалось, думаю, я как-то начал понимать, что происходит», — приводит слова ван Римсдайка The Athletic.

Отметим, что американский нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач.

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