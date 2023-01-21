Журналист — о «Вегасе»: вы, наверное, уже выменяли Панарина и просто не объявили об этом
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Журналист The Athletic Шон Макиндо поделился мыслями о плане действий каждой команды в преддверии дедлайна. Североамериканский обозреватель шуткой прокомментировал возможный план «Вегас Голден Найтс».
«Где-то в уставе лиги говорится, что «рыцари» каждый сезон должны делать что-то безумное [в преддверии дедлайна]. Кого я обманываю, вы, наверное, уже выменяли Артемия Панарина и просто ещё не объявили об этом», — говорится в сообщении.
Напомним, Панарин является лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский форвард принял участие в 46 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 35 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 47 очков.
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