Журналист — о «Вегасе»: вы, наверное, уже выменяли Панарина и просто не объявили об этом

Журналист The Athletic Шон Макиндо поделился мыслями о плане действий каждой команды в преддверии дедлайна. Североамериканский обозреватель шуткой прокомментировал возможный план «Вегас Голден Найтс».

«Где-то в уставе лиги говорится, что «рыцари» каждый сезон должны делать что-то безумное [в преддверии дедлайна]. Кого я обманываю, вы, наверное, уже выменяли Артемия Панарина и просто ещё не объявили об этом», — говорится в сообщении.

Напомним, Панарин является лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский форвард принял участие в 46 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 35 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 47 очков.