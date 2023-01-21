Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», его участие в матче с «Вегасом» под вопросом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отсутствовал на утренней тренировке команды перед матчем с «Вегас Голден Найтс», сообщает журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что капитан «столичных» взял отдых для восстановления. Кроме того, главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт заявил, что решение об участии Овечкина во встрече будет принято непосредственно перед самым матчем.

Место Овечкина в первом звене занял Энтони Манта. Евгений Кузнецов вновь тренировался в четвёртом звене. В третьей паре защитников сыграл Александр Алексеев, вернувшийся после травмы.

Все звенья «Вашингтона»:



Манта — Строум — Обе-Кюбель;

Милано — Бекстрём — Уилсон;

Шири — Эллер — Оши;

Юханссон — Кузнецов — Хэтэуэй.



Густафссон — ван Римсдайк;

Орлов — Йенсен;

Алексеев — Фехервари.



В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют в гостях с «Вегас Голден Найтс» 22 января. Стартовое вбрасывание — в 6:00 мск.