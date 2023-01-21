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Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», его участие в матче с «Вегасом» под вопросом

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», его участие в матче с «Вегасом» под вопросом
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отсутствовал на утренней тренировке команды перед матчем с «Вегас Голден Найтс», сообщает журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что капитан «столичных» взял отдых для восстановления. Кроме того, главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт заявил, что решение об участии Овечкина во встрече будет принято непосредственно перед самым матчем.

Место Овечкина в первом звене занял Энтони Манта. Евгений Кузнецов вновь тренировался в четвёртом звене. В третьей паре защитников сыграл Александр Алексеев, вернувшийся после травмы.

Все звенья «Вашингтона»:

Манта — Строум — Обе-Кюбель;
Милано — Бекстрём — Уилсон;
Шири — Эллер — Оши;
Юханссон — Кузнецов — Хэтэуэй.

Густафссон — ван Римсдайк;
Орлов — Йенсен;
Алексеев — Фехервари.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют в гостях с «Вегас Голден Найтс» 22 января. Стартовое вбрасывание — в 6:00 мск.

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