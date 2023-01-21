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Илья Любушкин провёл лучший матч в сезоне и помог «Баффало» обыграть «Анахайм»

Илья Любушкин провёл лучший матч в сезоне и помог «Баффало» обыграть «Анахайм»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (2:0, 1:3, 3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2023, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Козенс (Далин, Любушкин) – 09:53 (5x5)   2:0 Скиннер (Так, Томпсон) – 17:39 (5x4)   2:1 Зеграс (Строум, Комтуа) – 24:47 (5x5)   2:2 Зеграс (Больё) – 28:13 (5x5)   3:2 Кребс (Далин, Окпосо) – 30:49 (5x5)   3:3 Бенуа (Зеграс, Хенрик) – 35:29 (5x5)   4:3 Олофссон (Любушкин) – 42:12 (5x5)   5:3 Олофссон (Джост, Пауэр) – 48:07 (5x5)   6:3 Кребс (Так, Любушкин) – 53:40 (5x5)

В составе «клинков» голы забили Дилан Козенс, Джефф Скиннер, а также Пейтон Кребс и Виктор Олофссон, оформившие по дублю. Лучший матч в сезоне провёл российский защитник «Баффало» Илья Любушкин, отдавший три результативные передачи. Кроме того, по два ассиста оформили Алекс Так и Расмус Далин.

За «Анахайм» шайбы забросили Тревор Зеграс, отметившийся дублем и результативной передачей, и Симон Бенуа.

Отметим, что Любушкин впервые в сезоне набрал больше одного очка в матче. До этого россиянин отметился лишь пятью ассистами в 30 встречах.

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