Илья Любушкин провёл лучший матч в сезоне и помог «Баффало» обыграть «Анахайм»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (2:0, 1:3, 3:0).
В составе «клинков» голы забили Дилан Козенс, Джефф Скиннер, а также Пейтон Кребс и Виктор Олофссон, оформившие по дублю. Лучший матч в сезоне провёл российский защитник «Баффало» Илья Любушкин, отдавший три результативные передачи. Кроме того, по два ассиста оформили Алекс Так и Расмус Далин.
За «Анахайм» шайбы забросили Тревор Зеграс, отметившийся дублем и результативной передачей, и Симон Бенуа.
Отметим, что Любушкин впервые в сезоне набрал больше одного очка в матче. До этого россиянин отметился лишь пятью ассистами в 30 встречах.
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