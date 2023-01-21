«Он ведь капитан, да?» Главный тренер «Вашингтона» рассказал, кричит ли он на Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, повышает ли он голос на капитана команды Александра Овечкина.
«Что я узнал об Алексе — он важный игрок, он звезда. Есть шанс, что он может завершить карьеру на первом месте в гонке снайперов за всю историю НХЛ. Если в ходе игры нужно что-то исправить, Алекс действительно поддаётся обучению. Его можно пригласить поговорить о чём-либо: о составе, о его игре, о том, что я вижу и что мы можем сделать, чтобы это исправить, — или показать ему моменты, где он был действительно хорош. Я думаю, что он действительно прислушивается к советами. Он приносит энергию команде почти каждый матч.
Кричу ли я на Овечкина? Иногда. Изредка бывает. Если мы плохо играем. Он ведь капитан команды, да? Он парень, который подаёт пример, и я думаю, что он совершает невероятную работу. Но иногда я расстраиваюсь и кричу. Иногда он кричит. Он тот ещё крикун», — сказал Лавиолетт в подкасте 106.7 The Fan’s Sports Junkies.
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