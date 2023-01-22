Игрок «Калгари» издевательски помахал Кучерову рукой после того, как россиянина удалили

В эти минуты на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». К началу второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На предпоследней минуте первого игрового отрезка российский нападающий «молний» Никита Кучеров неосторожно сыграл в средней зоне против форварда «огоньков» Эндрю Манджапане. За это судьи выписали ему двухминутное удаление. После этого хоккеист «Тампы» повздорил с защитником «Калгари» Маккензи Уигаром. Игроки немного потолкались. Затем на защитника «Флэймз» накинулся одноклубник Кучерова Зак Богосян. Американец сбросил перчатки, но Уигар не принял приглашения подраться.

В итоге Богосян получил двухминутное удаление. Когда Кучеров уходил в штрафбокс, Уигар издевательски помахал ему.

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