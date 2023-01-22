«Флорида» обыграла «Миннесоту», у Капризова ассистентский дубль

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Миннесоту Уайлд». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Флориды» отличились Антон Лунделль, Ээту Луостаринен, Картер Вераге, Густав Форслинг и Сэм Райнхарт. Российский нападающий Григорий Денисенко отметился результативной передачей.

За «Миннесоту» забивали Мэтт Болди, Йоэль Эрикссон Эк и Джаред Сперджен. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Флорида» одержала четвёртую победу за последние пять матчей. «Миннесота», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.