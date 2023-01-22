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«Флорида» обыграла «Миннесоту», у Капризова ассистентский дубль

«Флорида» обыграла «Миннесоту», у Капризова ассистентский дубль
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Миннесоту Уайлд». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Флориды» отличились Антон Лунделль, Ээту Луостаринен, Картер Вераге, Густав Форслинг и Сэм Райнхарт. Российский нападающий Григорий Денисенко отметился результативной передачей.

За «Миннесоту» забивали Мэтт Болди, Йоэль Эрикссон Эк и Джаред Сперджен. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Флорида» одержала четвёртую победу за последние пять матчей. «Миннесота», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лунделль (Барков, Райнхарт) – 19:47 (5x5)   2:0 Луостаринен – 21:40 (5x5)   2:1 Болди (Эрикссон Эк, Капризов) – 28:56 (5x4)   3:1 Вераге (Монтур, Ткачук) – 39:32 (5x4)   3:2 Эрикссон Эк (Капризов, Эддисон) – 44:37 (5x4)   4:2 Форслинг (Денисенко, Казинс) – 47:51 (5x5)   4:3 Сперджен (Болди, Эрикссон Эк) – 58:34 (6x5)   5:3 Райнхарт (Лунделль, Стаал) – 59:20 (en)
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