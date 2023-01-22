«Вашингтон» уступает «Вегасу» со счётом 1:5 после 2-го периода в очередном матче НХЛ

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости счёт в противостоянии – 1:5. Команды сыграли два периода.

Отметим, что первые две шайбы «столичные» пропустили уже в первой 20-минутке. За хозяев отличились Алек Мартинес и Николя Руа.

Во втором периоде свои шайбы в составе «Вегас Голден Найтс» забросили Майкл Амадио, Байрон Фрёзе и Пол Коттер. За «Вашингтон Кэпиталз» в концовке второй 20-минутки отличился Ти Джей Оши.

Напомним, что в этом противостоянии не принимает участие российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Причиной пропуска встречи является травмы нижней части тела.