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«Вашингтон» уступает «Вегасу» со счётом 1:5 после 2-го периода в очередном матче НХЛ

«Вашингтон» уступает «Вегасу» со счётом 1:5 после 2-го периода в очередном матче НХЛ
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости счёт в противостоянии – 1:5. Команды сыграли два периода.

Отметим, что первые две шайбы «столичные» пропустили уже в первой 20-минутке. За хозяев отличились Алек Мартинес и Николя Руа.

Во втором периоде свои шайбы в составе «Вегас Голден Найтс» забросили Майкл Амадио, Байрон Фрёзе и Пол Коттер. За «Вашингтон Кэпиталз» в концовке второй 20-минутки отличился Ти Джей Оши.

Напомним, что в этом противостоянии не принимает участие российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Причиной пропуска встречи является травмы нижней части тела.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мартинес (Стивенсон, Пьетранджело) – 02:17 (5x5)   2:0 Руа (Маршессо, Мартинес) – 07:36 (5x5)   3:0 Амадио (Стивенсон) – 22:15 (5x5)   4:0 Фрёзе (Рённбьерг, Пьетранджело) – 32:04 (5x5)   5:0 Коттер (Руа) – 33:38 (5x5)   5:1 Оши (Густафссон, Строум) – 38:20 (5x5)
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