Фанаты выбросили свитер с фамилией Андрея Василевского на лёд во время матча с «Калгари»

Болельщики выбросили на лёд свитер с фамилией российского голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Калгари Флэймз».
Это произошло менее чем за три минуты до завершения встречи. Фанаты кинули джерси вратаря на площадку после пятого гола «Калгари», забитого уже в пустые ворота. Судья матча поднял предмет одежды и передал другим работникам.
Отметим, что Василевский отразил 35 бросков. Россиянин пропустил четыре шайбы, ещё дважды «огоньки» забили в пустые ворота.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
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