Шайба Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошёл в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.

В составе «нефтяников» шайбы забросили Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Капитан «Эдмонтона» также отдал одну результативную передачу. Зак Хайман к шайбе добавил два ассиста. Российский форвард Клим Костин полезными действиями не отметился.

За «Ванкувер» голы забили Андрей Кузьменко и Джей Ти Миллер. Для российского нападающего этот гол стал 19-м в 45-й встрече сезона. Илья Михеев, в свою очередь, полезными действиями не отметился.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал шестую победу подряд. «Ванкувер» проиграл в третьем матче кряду.