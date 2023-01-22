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Шайба Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Шайба Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошёл в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Хайман) – 01:26 (5x5)   0:2 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 08:31 (5x4)   0:3 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 29:26 (5x5)   1:3 Кузьменко (Петтерссон, Хьюз) – 36:46 (5x5)   2:3 Миллер (Хьюз, Гарланд) – 43:26 (5x5)   2:4 Ньюджент-Хопкинс (Хайман) – 59:25 (en)

В составе «нефтяников» шайбы забросили Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Капитан «Эдмонтона» также отдал одну результативную передачу. Зак Хайман к шайбе добавил два ассиста. Российский форвард Клим Костин полезными действиями не отметился.

За «Ванкувер» голы забили Андрей Кузьменко и Джей Ти Миллер. Для российского нападающего этот гол стал 19-м в 45-й встрече сезона. Илья Михеев, в свою очередь, полезными действиями не отметился.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал шестую победу подряд. «Ванкувер» проиграл в третьем матче кряду.

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