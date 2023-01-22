Шайба Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошёл в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.
В составе «нефтяников» шайбы забросили Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Капитан «Эдмонтона» также отдал одну результативную передачу. Зак Хайман к шайбе добавил два ассиста. Российский форвард Клим Костин полезными действиями не отметился.
За «Ванкувер» голы забили Андрей Кузьменко и Джей Ти Миллер. Для российского нападающего этот гол стал 19-м в 45-й встрече сезона. Илья Михеев, в свою очередь, полезными действиями не отметился.
Таким образом, «Эдмонтон» одержал шестую победу подряд. «Ванкувер» проиграл в третьем матче кряду.
- 22 января 2023
-
09:18
-
09:08
-
08:44
-
08:38
-
08:33
-
08:17
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:17
-
07:01
-
06:51
-
06:35
-
06:20
-
05:38
-
04:45
-
01:45
-
00:18
-
00:07
- 21 января 2023
-
23:59
-
23:38
-
23:20
-
23:07
-
23:02
-
22:44
-
22:36
-
22:15
-
21:55
-
21:31
-
21:09
-
21:02
-
20:59
-
20:44
-
20:39
-
20:31