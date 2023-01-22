Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Клим Костин помешал игрокам «Эдмонтона» и «Ванкувера» подраться, предотвратив потасовку

Клим Костин помешал игрокам «Эдмонтона» и «Ванкувера» подраться, предотвратив потасовку
Комментарии

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин предотвратил драку в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс».

На 13-й минуте встречи форвард «нефтяников» Дилан Холлоуэй сцепился с хоккеистом «косаток» Лэйном Педерсоном. Однако в начавшуюся потасовку вмешался Костин, вставший между игроками и приобнявший их. Из-за этого хоккеисты не смогли подраться. В итоге и Холлоуэй, и Педерсон получили по двухминутному удалению.

ВИДЕО

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошёл в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.

Новость по теме
Костин — о драке с Маруном: Пэт трижды спросил у меня: «Ты уверен, что хочешь этого?»
Новость по теме
Шайба Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023