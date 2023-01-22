Клим Костин помешал игрокам «Эдмонтона» и «Ванкувера» подраться, предотвратив потасовку
Поделиться
Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин предотвратил драку в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс».
На 13-й минуте встречи форвард «нефтяников» Дилан Холлоуэй сцепился с хоккеистом «косаток» Лэйном Педерсоном. Однако в начавшуюся потасовку вмешался Костин, вставший между игроками и приобнявший их. Из-за этого хоккеисты не смогли подраться. В итоге и Холлоуэй, и Педерсон получили по двухминутному удалению.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошёл в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.
Новость по темеКостин — о драке с Маруном: Пэт трижды спросил у меня: «Ты уверен, что хочешь этого?»
Комментарии
- 22 января 2023
-
09:18
-
09:08
-
08:44
-
08:38
-
08:33
-
08:17
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:17
-
07:01
-
06:51
-
06:35
-
06:20
-
05:38
-
04:45
-
01:45
-
00:18
-
00:07
- 21 января 2023
-
23:59
-
23:38
-
23:20
-
23:07
-
23:02
-
22:44
-
22:36
-
22:15
-
21:55
-
21:31
-
21:09
-
21:02
-
20:59
-
20:44
-
20:39
-
20:31
Партнерский контент