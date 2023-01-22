Клим Костин помешал игрокам «Эдмонтона» и «Ванкувера» подраться, предотвратив потасовку

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин предотвратил драку в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс».

На 13-й минуте встречи форвард «нефтяников» Дилан Холлоуэй сцепился с хоккеистом «косаток» Лэйном Педерсоном. Однако в начавшуюся потасовку вмешался Костин, вставший между игроками и приобнявший их. Из-за этого хоккеисты не смогли подраться. В итоге и Холлоуэй, и Педерсон получили по двухминутному удалению.

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Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошёл в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.