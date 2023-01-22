Капризов вышел на матч с «Флоридой» с нашивкой ассистента капитана
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» с нашивкой ассистента капитана.
Это произошло из-за того, что два других альтернативных капитана, форвард Маркус Фолиньо и защитник Мэтт Дамба, пропустили встречу из-за травм.
Отметим, что Капризов в этом матче поучаствовал в каждом из трёх голов «Миннесоты». Российский нападающий отдал три результативные передачи.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
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