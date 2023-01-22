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Главный тренер «Вашингтона» высказался о возможном участии Овечкина в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Вашингтона» высказался о возможном участии Овечкина в матче с «Колорадо»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал возможное участие 37-летнего капитана Александра Овечкина в матче с «Колорадо Эвеланш», который пройдёт 25 января. Из-за травмы российский нападающий пропустил встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:6).

«У меня нет ответа на этот вопрос. Очевидно, Овечкина не было сегодня. Между матчами пара дней. Это радует. Но мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, и будем принимать решение в зависимости от этого», — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

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