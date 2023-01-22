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Главный тренер «Миннесоты» высказался о поражении в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Миннесоты» высказался о поражении в матче с «Флоридой»
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

«Нам на самом деле очень понравилась наша игра в течение всего матча. Очевидно, что мы не добились нужного результата, не забили достаточно… При игре «пять на пять» мы не нашли способа забить… Если ты не забиваешь, то должен постоянно работать над тем, чтобы не допустить голов соперника. В матче с «Флоридой» мы этого не сделали», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

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