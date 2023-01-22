Нападающий «Эдмонтона» — о стильном голе Макдэвида: это не вызывает удивления

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман прокомментировал гол канадского капитана команды Коннора Макдэвида в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс». 26-летний форвард получил передачу на входе в чужую зону и, оттеснив защитника, вышел один на один с вратарём. Макдэвид послал шайбу в «домик» Спенсеру Мартину и открыл счёт в матче.

«Это не вызывает удивления. Думаю, все знают, на что он способен. Коннор любит прежде всего пасовать, но он больше бросает и забивает больше. Думаю, он получает то, что заслужил своей работой. Это не происходит в одночасье», — приводит слова Хаймана официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

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