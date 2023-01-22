Макдэвид: Павел Буре катался словно ветер. Я на правильном пути, если иду вровень с ним

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о бывшем российском форварде Павле Буре. Канадский капитан «нефтяников» забил 40 голов в 48 матчах чемпионата и сравнялся с экс-игроком «Флориды Пантерз» по скорострельности. Буре в сезоне-1999/2000 также забросил 40 шайб в 48 встречах. До Макдэвида никто не мог повторить этот результат.
«Я видел много его хайлайтов, он катался словно ветер и забил несколько красивых голов. Поэтому, очевидно, я нахожусь на правильном пути, если иду вровень с ним.
Победная серия? Независимо от того, идет ли речь о счёте, силовой игре, блокировках бросков или крепкой обороне, я думаю, что все в составе делают свой вклад. Это привнесло зрелость. Мы прошли через некоторые напряжённые матчи и теперь находим способы правильно играть в них. Это важная часть победы», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
- 22 января 2023
-
14:29
-
14:12
-
13:58
-
13:32
-
13:14
-
12:54
-
12:32
-
12:14
-
11:57
-
11:33
-
11:15
-
10:56
-
10:29
-
10:01
-
09:40
-
09:18
-
09:08
-
08:44
-
08:38
-
08:33
-
08:17
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:17
-
07:01
-
06:51
-
06:35
-
06:20
-
05:38
-
04:45
-
01:45
-
00:18
-
00:07
- 21 января 2023
-
23:59