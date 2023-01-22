Макдэвид: Павел Буре катался словно ветер. Я на правильном пути, если иду вровень с ним

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о бывшем российском форварде Павле Буре. Канадский капитан «нефтяников» забил 40 голов в 48 матчах чемпионата и сравнялся с экс-игроком «Флориды Пантерз» по скорострельности. Буре в сезоне-1999/2000 также забросил 40 шайб в 48 встречах. До Макдэвида никто не мог повторить этот результат.

«Я видел много его хайлайтов, он катался словно ветер и забил несколько красивых голов. Поэтому, очевидно, я нахожусь на правильном пути, если иду вровень с ним.



Победная серия? Независимо от того, идет ли речь о счёте, силовой игре, блокировках бросков или крепкой обороне, я думаю, что все в составе делают свой вклад. Это привнесло зрелость. Мы прошли через некоторые напряжённые матчи и теперь находим способы правильно играть в них. Это важная часть победы», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.