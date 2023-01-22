The Athletic: Капризов заслуженно носил нашивку ассистента капитана в матче с «Флоридой»

Журналист The Athletic Джо Смит поделился мыслями о поражении «Миннесоты Уайлд» в матче с «Флоридой Пантерз». Кроме того, обозреватель высказал мнение о том, что российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов вышел на встречу с нашивкой альтернативного капитана.
«У «Уайлд» достаточно проблем с голами при игре «пять на пять». Первое звено потерпело неудачу, на всех нанеся всего два броска по воротам. Даже суперзвезда Кирилл Капризов, который в этом матче заслуженно носил букву «А» на джерси из-за выбывшего Маркуса Фолиньо, нанёс в сумме три броска по воротам в последних трёх матчах. Болди, подписавший на прошлой неделе семилетний контракт на $ 49 млн, забивает голы в двух встречах подряд после 11-матчевой засухи, хотя оба они забиты в численном большинстве», — приводит слова Смита The Athletic.
- 22 января 2023
-
15:20
-
15:13
-
14:59
-
14:45
-
14:29
-
14:12
-
13:58
-
13:32
-
13:14
-
12:54
-
12:32
-
12:14
-
11:57
-
11:33
-
11:15
-
10:56
-
10:29
-
10:01
-
09:40
-
09:18
-
09:08
-
08:44
-
08:38
-
08:33
-
08:17
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:17
-
07:01
-
06:51
-
06:35
-
06:20
-
05:38
-
04:45