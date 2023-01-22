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The Athletic: Капризов заслуженно носил нашивку ассистента капитана в матче с «Флоридой»

The Athletic: Капризов заслуженно носил нашивку ассистента капитана в матче с «Флоридой»
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Журналист The Athletic Джо Смит поделился мыслями о поражении «Миннесоты Уайлд» в матче с «Флоридой Пантерз». Кроме того, обозреватель высказал мнение о том, что российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов вышел на встречу с нашивкой альтернативного капитана.

«У «Уайлд» достаточно проблем с голами при игре «пять на пять». Первое звено потерпело неудачу, на всех нанеся всего два броска по воротам. Даже суперзвезда Кирилл Капризов, который в этом матче заслуженно носил букву «А» на джерси из-за выбывшего Маркуса Фолиньо, нанёс в сумме три броска по воротам в последних трёх матчах. Болди, подписавший на прошлой неделе семилетний контракт на $ 49 млн, забивает голы в двух встречах подряд после 11-матчевой засухи, хотя оба они забиты в численном большинстве», — приводит слова Смита The Athletic.

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