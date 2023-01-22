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Макдэвид повторил уникальное достижение Сидни Кросби среди действующих хоккеистов

Макдэвид повторил уникальное достижение Сидни Кросби среди действующих хоккеистов
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Капитан «нефтяников» продлил свою серию с очками до 10 встреч.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид в 10-й раз в карьере набирает результативные баллы в 10+ матчах подряд. Канадский нападающий стал лишь вторым действующим хоккеистом, добившимся такого достижения. Макдэвид повторил уникальный результат капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На счету форварда «пингвинов» также 10 подобных серий в карьере.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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