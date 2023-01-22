The Athletic: 4 россиянина попали в топ-25 игроков НХЛ, которых могут обменять до дедлайна

The Athletic обновил рейтинг из 25 игроков Национальной хоккейной лиги, которые могут быть обменяны до дедлайна. В топ попало четверо россиян.



На восьмом месте оказался 31-летний нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, тремя позициями ниже, на 11-й позиции, расположился защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков. На 15-ю строчку североамериканские журналисты поставили другого форварда «блюзменов» — Ивана Барбашёва. На 23-м месте расположился защитник «Анахайм Дакс» Дмитрий Куликов.



Топ-25:



1. Бо Хорват, «Ванкувер Кэнакс».

2. Джейкоб Чикран, «Аризона Койотс».

3. Патрик Кейн, «Чикаго Блэкхоукс».

4. Тимо Майер, «Сан-Хосе Шаркс».

5. Йон Клингберг, «Анахайм Дакс».

6. Райан О'Райлли, «Сент-Луис Блюз».

7. Джонатан Тэйвз, «Чикаго Блэкхоукс».

8. Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз».

9. Мэтт Дамба, «Миннесота Уайлд».

10. Брок Бёзер, «Ванкувер Кэнакс».

11. Владислав Гавриков, «Коламбус Блю Джекетс».

12. Шейн Гостисбер, «Филадельфия Флайерз».

13. Шон Монахан, «Монреаль Канадиенс».

14. Джеймс ван Римсдайк, «Филадельфия Флайерз».

15. Иван Барбашёв, «Сент-Луис Блюз».

16. Джоэль Эдмундсон, «Монреаль Канадиенс».

17. Тайлер Бертуцци, «Детройт Ред Уингз».

18. Джордан Гринвей, «Миннесота Уайлд».

19. Густав Нюквист, «Коламбус Блю Джекетс».

20. Ник Бьюгстад, «Аризона Койотс».

21. Люк Шенн, «Ванкувер Кэнакс».

22. Макс Доми, «Чикаго Блэкхоукс».

23. Дмитрий Куликов, «Анахайм Дакс».

24. Кэм Тальбо, «Оттава Сенаторз».

25. Ларс Эллер, «Вашингтон Кэпиталз».