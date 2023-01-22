Только Илья Ковальчук набрал 400 очков за «Виннипег»/«Атланту» быстрее, чем Блейк Уилер
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Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер забросил шайбу и отдал две результативные передачи во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, 26-летний форвард добрался до отметки в 400 (201+199) очков в карьере. Уилер показал второй результат в истории франшизы по скорости достижения 400 баллов. На это ему потребовался 431 матч. Быстрее справился лишь Илья Ковальчук, набравший 400 очков в 403 встречах.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
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