Только Илья Ковальчук набрал 400 очков за «Виннипег»/«Атланту» быстрее, чем Блейк Уилер

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер забросил шайбу и отдал две результативные передачи во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, 26-летний форвард добрался до отметки в 400 (201+199) очков в карьере. Уилер показал второй результат в истории франшизы по скорости достижения 400 баллов. На это ему потребовался 431 матч. Быстрее справился лишь Илья Ковальчук, набравший 400 очков в 403 встречах.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.