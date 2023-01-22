«Спартак» всухую обыграл «Сочи» в первом матче после увольнения Светлова

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
На девятой минуте Андрей Локтионов, реализовав численное большинство, вывел московскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Илья Талалуев и Александр Хохлачёв. Спустя всего 81 секунду Максим Цыплаков удвоил преимущество красно-белых. Результативные баллы за пасы получили Джоуи Кин и Семён Ручкин.
Напомним, после предыдущей встречи «Сочи» отправил в отставку главного тренера Сергея Светлова.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 24 января в Москве сыграет с минским «Динамо». «Сочи» 26 января примет «Витязь».
- 22 января 2023
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