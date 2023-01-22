Тренер «Спартака» Гришин: «Сочи» — команда-подарок? В КХЛ нет «подарков»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин рассказал о победе над «Сочи» (2:0) и прокомментировал изменения в тренерском штабе красно-белых. Напомним, 19 января Игорь Уланов заменил Андрея Маркова в тренерском штабе клуба.

«После победы всегда хорошие эмоции! Неплохие бывают даже после поражений некоторых, а после победы — тем более! Серьёзно настраивались на игру, кое-какие моменты отрабатывали на тренировках, настраивали ребят на агрессивные, самоотверженные действия. Сегодня, думаю, всё это удалось. Хотелось бы получше реализацию моментов, но доволен тем, что есть сейчас. Соперник сделал выводы после первого периода, стал более агрессивно действовать во втором и нам пришлось потратить время, чтобы снова найти свою игру. Думаю, ребята будут двигаться в том же направлении.

Изменения в тренерском штабе? Игорь Сергеевич (Уланов) имеет опыт работы в КХЛ, это нам пригодится. Весь тренерский штаб знает, какие у нас проблемы с обороной. Думаю, мы и так шли в правильном направлении, в плане улучшения обороны, но Игорь Сергеевич принесёт какие-то новые идеи со своей стороны. Теперь станет ещё лучше.

«Сочи» — команда-подарок? Не могу так сказать. Вообще, в КХЛ нет «подарков». Каждая команда может обыграть каждую. «Сочи» обладает неплохим составом, я работал со многими ребятами оттуда в разных сборных, а раз игроки приглашаются в сборные, значит, у них есть определённый набор навыков и умений. Да, что-то не ладится, но они тоже ищут пути для улучшения своей игры. Нам сегодня просто не было», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.

После победы «Спартак» набрал 55 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.