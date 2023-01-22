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«Сочи» первым в КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф

«Сочи» первым в КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Таким образом, «Сочи» стал первой командой лиги, которая потеряла шансы на выход в плей-офф в этом сезоне.

На данный момент у команды 21 очко в 53 играх чемпионата. «Сочи» уже не сможет опередить минское «Динамо» (53 очка), занимающее сейчас восьмое место на Западе.

Напомним, после предыдущей встречи «Сочи» отправил в отставку главного тренера Сергея Светлова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 24 января в Москве сыграет с минским «Динамо». «Сочи» 26 января примет «Витязь».

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