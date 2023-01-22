Сергей Светлов прокомментировал отставку с поста главного тренера «Сочи»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов рассказал про свою отставку с поста главного тренера «Сочи».

«Как узнал об отставке? После гостевого матча с «Куньлунем» позвонил президент клуба Сергей Воропаев. Моя реакция? Профессиональная. Не первый год в нашем хоккее, видел разные повороты судьбы. Матч, тренировка, отставка — это всё про нашу профессию.

В спорте счёт всегда на табло. Под моим руководством «Сочи» провёл 32 матча, один раз выиграли в основное время — у «Магнитки, два раза в овертайме — у Уфы и Ярославля, также было шесть поражений в овертаймах и по буллитам. Естественно, все рассчитывали на лучший результат.

Можно ли было рассчитывать на более успешный результат? Я рассчитывал. К сожалению, практически не было времени для тренировочного процесса, график чемпионата очень жёсткий. Планировали поработать в паузе на Кубок Первого канала, но вмешалась эпидемия. Между тем именно для молодёжи тренировки крайне важны, это опытные мастера могут набирать исключительно за счёт матчей. Тем не менее некоторые моменты подтянули — меньшинство, вбрасывания, блокированные броски. Больше времени начали проводить в атаке, но оборонительная игра страдала.

Какие перспективы у «Сочи»? Повторюсь, в команде много талантов, потенциал очень хороший. При спортивной конкуренции и правильной работе у «Сочи» большое будущее.

Как попрощались с командой? Для игроков новость об отставке после матча стала сюрпризом. Все хоккеисты вышли из командного автобуса, мы пожали друг другу руки. Момент был эмоциональный.

Официальный сайт «Сочи» не поблагодарил за работу? Не знаю, что там на официальном сайте, но главное, что мы с игроками, тренерами и руководителями честно посмотрели в глаза друг другу. Благодарен руководству за то, что получил возможность поработать в «Сочи», передать молодёжи свой опыт. Благодарен болельщикам за поддержку, она была тёплой, как принято на юге. Уверен, всё ещё впереди — и у «Сочи», и у каждого из нас, тренеров», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Сочи» отправил главного тренера Сергея Светлова в отставку 20 января. Под руководством Светлова южный клуб провёл 32 матча. За это время сочинцы одержали лишь одну победу в основное время, а также ещё две — в овертаймах.