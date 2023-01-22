Сушинский: в 2018 году скауты «Авангарда» плотно работали по Варфоломееву, не получилось

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что в 2018 году в клуб мог перейти Павел Варфоломеев, и поделился мнением о том, почему игрок до сих пор не раскрыл весь свой потенциал.

«В 2018 году скауты «Авангарда» плотно поработали по Варфоломееву и Зернову и дали положительные рекомендации. Оба были молоды, перспективны, их потенциал ещё не был раскрыт полностью. Поэтому мы начали бороться за обоих, поговорили с ними, узнали, хотят ли они вообще в «Авангард». Оба проявили заинтересованность, но в силу обстоятельств доехал до нас только Зернов. Что же касается Варфоломеева, то, честно говоря, немного удивлён, что он до сих пор ещё не стал лидером какого-нибудь российского топ-клуба. Но в тот момент, когда Павел попал в Магнитогорск, у него по каким-то причинам пошла просадка. А потенциал у парня огромный. Надо только поработать с физической формой. В каком смысле? Избавиться от лишнего веса.

Уменьшение лимита даст возможности всем, кроме российского хоккея. Что же касается Варфоломеева, то, понятно, что если у человека есть амбиции, реализовать их в Минске будет тяжелее, чем в российском клубе. Но я пока не уверен, что речь о топ-клубе. Да, игрок хорошо себя зарекомендовал в «Динамо», вышел на ведущие роли. И если удастся получить в Минске хороший контракт, возможно, он захочет развиваться там и дальше, а уже потом возвращаться в Россию, когда будет готов стать лидером топ-клуба. Хотя этот момент, может быть, уже на самом деле и наступил – как в его голове, так и по мнению клубов. Посмотрим», — цитирует Сушинского Betonmobile.

Варфоломеев в текущем сезоне сыграл за минское «Динамо» 39 матчей, в которых набрал 23 (14+9) очка.