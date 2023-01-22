«Лада» рассчитывает, что ЦСК ВВС станет фарм-клубом тольяттинской команды

Тольяттинская «Лада», подавшая заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу, рассчитывает, что самарский ЦСК ВВС будет выступать во Всероссийской хоккейной лиге и станет фарм-клубом команды, сообщает ТАСС.

«По этому поводу я общался, и в ВХЛ, и у и. о. министра спорта области [Лидии] Рогожинской есть понимание. Мы на какой-то из домашних игр соберёмся все вместе и определим, как нам этого достичь. С ЦСК ВВС попроще с требованиями, хотя деньги тоже нужны. Но я думаю, мы этот вопрос решим, потому что нам второй клуб нужен.

Помощь от области будет, ведутся ещё переговоры со спонсором. На сегодняшний день, насколько я знаю, клуб финансовых проблем не испытывает, я постоянно на связи с директором. Там остались незначительные долги перед персоналом клуба.

У ЦСК ВВС нет другого пути, кроме как быть в ВХЛ, поскольку со следующего сезона ВХЛ-Б не будет. Либо Самара теряет полностью хоккей, либо хоккей там остаётся в Высшей лиге», — заявил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв.

Напомним, сегодня Чеботарёв рассказал, что «Лада» предоставит финансовые гарантии для вступления в КХЛ на следующей неделе.