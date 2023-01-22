NHL Network: никто не доминирует в своём виде спорта так, как Коннор Макдэвид

Североамериканский журналист Джеки Редмонд с телеканала NHL Network оценила игру форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Никто не доминирует в своём виде спорта так, как Коннор Макдэвид.

В большинстве видов спорта между лучшими игроками в соответствующих лигах идёт напряжённая гонка. В НБА есть Лука Дончич, Никола Йокич и Яннис Адетокунбо. В американском футболе есть свои великие игроки, и у бейсбола тоже. Но когда мы смотрим на НХЛ, то в этом сезоне с Макдэвидом никто и рядом не стоит. На самом деле, ближайшим к нему является одноклубник Леон Драйзайтль. Остальных же Коннор опережает на 22 очка. Это что-то потустороннее», — заявила Редмонд в эфире NHL Network.

Напомним, канадский капитан «нефтяников» забил 40 голов в 48 матчах чемпионата и сравнялся с экс-игроком «Флориды Пантерз» Павлом Буре по скорострельности. Буре в сезоне-1999/2000 также забросил 40 шайб в 48 встречах. До Макдэвида никто не мог повторить этот результат.