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«Нефтехимик» впервые в сезоне одержал победу над «Авангардом»

«Нефтехимик» впервые в сезоне одержал победу над «Авангардом»
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Белозёров с передач Андрея Чивилёва и Владислава Леонтьева. На 12-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Ансель Галимов с передачи Семёна Кизимова. В конце первой двадцатиминутки размочил счёт Сергей Толчинский с передач Семёна Чистякова и Арсения Грицюка.

Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Белозёров (Чивилёв, Леонтьев) – 05:27 (5x5)   2:0 Галимов (Кизимов) – 11:29 (5x5)   2:1 Толчинский (Чистяков, Грицюк) – 18:47 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет дома с хабаровским «Амуром» 25 января. «Авангард» в этот же день сыграет с «Трактором» в Омске.

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