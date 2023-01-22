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Буцаев — о победе над «Куньлунем»: качество игры не очень хорошее, но результат есть

Буцаев — о победе над «Куньлунем»: качество игры не очень хорошее, но результат есть
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев оценил победу над «Куньлунем» (1:0) и объяснил малое количество бросков его команды в первом периоде.

«Мы победили с минимальным преимуществом, но очень многое не понравилось в наших действиях. Бывают такие игры, когда качество не очень хорошее, но результат есть. Почему мало бросали в створ в первом периоде? Было много брака, было много ненужного в нашей игре. После первого периода пришлось донести до ребят, что без бросков мы голов не забьём», — приводит слова Буцаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

После победы подмосковный клуб набрал 60 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Витязь» 24 января сыграет в гостях с «Локомотивом».

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