Кравец: форварды уровня, как у «Авангарда», должны решать моменты. Вот что не так с атакой

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог матча с «Нефтехимиком» (1:2) и рассказал о причинах низкой реализации моментов у омского клуба.



«Перед игрой говорили ребятам, что «Нефтехимик» сейчас на подъёме, уверенно обыграл «Салават» в прошлом матче, плюс команда изо всех сил борется за плей-офф. В принципе, начали неплохо, атаковали, в чужой зоне были. Но невнимательность, выход один на один и гол в наши ворота. То же самое и со второй пропущенной шайбой: выстояли меньшинство до конца, но затем маленькие неправильные решения, за которые «Нефтехимик» наказал. Потом ребята боролись, старались, моменты создавали. В конце было очень много моментов у нападающих. Но надо чтобы такой накал, движение и борьба были с первых минут игры. Да и забивая одну шайбу за два матча, сложно рассчитывать на победы. Неудачный у нас выезд получился, возвращаемся домой, посмотрим видео и будем готовиться к «Трактору».



Команда была готова сегодня, она правильно играла, голы стали следствием индивидуальных ошибок игроков. Во втором периоде мы должны были владеть инициативой. К сожалению, не получилось, надо разобраться в этом и изменить ситуацию по вторым периодам.



Много времени в атаке провели, что же было не так? Когда выходы «1 в 0» не забиваем, вот что не так. Вратарь «Нефтехимика» сыграл великолепно, но нападающие такого уровня должны решать эти моменты», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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