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Грег Айрленд: «Куньлунь» не сделал всё возможное для победы

Грег Айрленд: «Куньлунь» не сделал всё возможное для победы
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1) и рассказал об удалении Брэндона Ипа.

«Сложно выиграть матч, когда ты недостаточно бросаешь по воротам. Пытались использовать свои шансы, но сделали не всё возможное для победы. Много времени провели в меньшинстве, в зоне защиты, поэтому на атаку не хватало времени и сил. Надо найти ответ на вопрос, почему мы провели столько времени в штрафном боксе. У меня есть мысли на этот счёт, но я оставлю их при себе. Проблема в том, что мы даём сопернику слишком много возможностей.

Удаление Ипа? Я пока не видел повтор этого момента, не могу ничего сказать. О таких вещах я обычно говорю с игроком один на один и не выношу это на публику. Брэндон — профессионал, он наш лидер, он обычно не получает глупых удалений», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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