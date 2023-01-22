Грег Айрленд: «Куньлунь» не сделал всё возможное для победы

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1) и рассказал об удалении Брэндона Ипа.

«Сложно выиграть матч, когда ты недостаточно бросаешь по воротам. Пытались использовать свои шансы, но сделали не всё возможное для победы. Много времени провели в меньшинстве, в зоне защиты, поэтому на атаку не хватало времени и сил. Надо найти ответ на вопрос, почему мы провели столько времени в штрафном боксе. У меня есть мысли на этот счёт, но я оставлю их при себе. Проблема в том, что мы даём сопернику слишком много возможностей.

Удаление Ипа? Я пока не видел повтор этого момента, не могу ничего сказать. О таких вещах я обычно говорю с игроком один на один и не выношу это на публику. Брэндон — профессионал, он наш лидер, он обычно не получает глупых удалений», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.

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