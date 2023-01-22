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Никитин — о матче с «Салаватом»: тяжёлая игра. И по счёту, и по движению, и по борьбе

Никитин — о матче с «Салаватом»: тяжёлая игра. И по счёту, и по движению, и по борьбе
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым (2:1) и объяснил изменения в звеньях в конце матча.

«Тяжёлая игра. И по счёту, и по движению, и по борьбе, и по психологическому напряжению. Получилось вовремя забить голы. Они нам дали уверенность и кислород. Без голов тяжело. Тяжёлая победа, ребята – молодчики.

Почему в концовке выпускал смешанные сочетания? Это сделали для того, чтобы на льду оказались два центральных нападающих. В конце матча нужны люди, которые себя комфортно чувствуют в обороне и атаке. Появилась такая возможность – мы использовали. Не было Черепанова в составе? Готовится к следующей игре. С ним всё нормально», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

После победы ярославский клуб набрал 72 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

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