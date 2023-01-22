Главный тренер «Нефтехимика» рассказал о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) и рассказал о состоянии Булата Шафигулина.
«Парни здорово отработали, отличная системная игра, реакция. Имели сегодня хорошую выдержку, и классно сыграл вратарь Тихомиров. Очень упорный матч, хоть голов и не так много, но красивые моменты и комбинации присутствовали. Сейчас отдохнём, пять минут порадуемся и вперёд.
Шафигулину аппендицит вчера вырезали, неизвестно, сколько он пропустит. Очень жаль, Булат только-только на пик формы вышел. У нас ещё и Лещенко немного приболел, но надеюсь, что на следующий матч он выйдет и поможет команде. А так, конечно, мы ищем оптимальные сочетания.
Вбрасывания? У трёх наших центров больше 50% выигранных вбрасываний. Мы работаем над этим компонентом ежедневно, как и над другими компонентами, держим руку на пульсе», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.
После победы «Нефтехимик» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка.
- 22 января 2023
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