Семья Евгения Малкина поздравила Сергея Гончара с назначением в «Ванкувер»
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Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале поздравила Сергея Гончара с назначением в «Ванкувер Кэнакс». Отметим, что 48-летний специалист будет тренером по развитию защиты в канадском клубе.
«Сергей Гончар вошёл в тренерский штаб «Ванкувера» по специальности. Официально, тренер по развитию линии защиты. Поздравляем!» — написала Кастерова.
Напомним, Гончар работал в «Питтсбурге» с 2015 по 2020 год. Он был тренером по развитию и помощником главного тренера.
Сегодня «косатки» официально объявили об отставке с поста главного тренера клуба Брюса Будро. Его сменил Рик Токкет, став 21-м главным тренером в истории «Ванкувера». Адам Фут и Сергей Гончар стали помощниками тренера.
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