Семья Евгения Малкина поздравила Сергея Гончара с назначением в «Ванкувер»

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале поздравила Сергея Гончара с назначением в «Ванкувер Кэнакс». Отметим, что 48-летний специалист будет тренером по развитию защиты в канадском клубе.

«Сергей Гончар вошёл в тренерский штаб «Ванкувера» по специальности. Официально, тренер по развитию линии защиты. Поздравляем!» — написала Кастерова.

Напомним, Гончар работал в «Питтсбурге» с 2015 по 2020 год. Он был тренером по развитию и помощником главного тренера.

Сегодня «косатки» официально объявили об отставке с поста главного тренера клуба Брюса Будро. Его сменил Рик Токкет, став 21-м главным тренером в истории «Ванкувера». Адам Фут и Сергей Гончар стали помощниками тренера.