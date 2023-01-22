Кросби обошёл Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Идёт первый период, счёт 1:1.

На седьмой минуте первого периода счёт в матче сравнял форвард «пингвинов» Сидни Кросби с передач Джеффа Питри и Джейка Гюнцеля. Таким образом, Кросби набрал своё 1463-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге и обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого 1462 результативных балла в заокеанской карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» после 45 сыгранных матчей набрал 53 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» сыграют с «Флоридой Пантерз».